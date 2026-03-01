Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Puisaye RDV devant la Mairie de Saint Sauveur-en-Puisaye sous le cèdre Saint-Sauveur-en-Puisaye

Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Puisaye

RDV devant la Mairie de Saint Sauveur-en-Puisaye sous le cèdre 1 Place Paultre des Ormes Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Puisaye c’est à dire les plantes qui se plaisent en terrain acides et argileux.

Elles sont nombreuses, ainsi je vous propose d’apprendre à découvrir les plantes du mois de mars sur un parcours facile et historique au fil du Loin et des récits de Colette.

Les règles de la cueillette seront explicitées afin de garantir la sécurité de tout le monde et la préservation des espaces de nature.

Nous explorerons le cycle des plantes et leur utilité pour notre organisme à chaque saison et je vous suggérerai comment accommoder ces plantes en cuisine.

Se munir de bonnes chaussures, d’un couteau, d’un panier ou sachet en papier. Mais aussi d’un calepin et d’un stylo. L’issue de la marche découverte je vous proposerai de réviser les plantes étudiées pendant notre herborisation autour d’une boisson chaude et d’une douceur …sauvage!

La sortie sera annulée en cas de très mauvais temps. Mais maintenue en cas de légère pluie! .

RDV devant la Mairie de Saint Sauveur-en-Puisaye sous le cèdre 1 Place Paultre des Ormes Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 70 23 47 izabel.geraud@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Puisaye

L’événement Atelier découverte des plantes sauvages comestibles typiques de la Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !