Atelier Découverte des végétaux et fabrication d’un baume – Lièpvre, 11 mai 2025 10:00, Lièpvre.

Haut-Rhin

Atelier Découverte des végétaux et fabrication d’un baume 3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-11 10:00:00

fin : 2025-05-11 12:00:00

Date(s) :

2025-05-11

Réservez dès maintenant vos ateliers de découverte des végétaux et de fabrication de baume avec Isabelle à la Ferme d’Argentin. Explorez les plantes sauvages, apprenez leurs bienfaits et créez votre propre baume à partir des trésors de la nature.

Avec Isabelle, parcourez le site de la Ferme d’Argentin afin d’identifier plusieurs variétés de plantes sauvages.

Découvrez les bienfaits de ces dernières. Vous pourrez ensuite cueillir et concevoir un baume à partir d’une plante sauvage. EUR.

3 chemin du Frarupt

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Book your plant discovery and balm-making workshops with Isabelle at Ferme d’Argentin now. Explore wild plants, learn about their benefits and create your own balm from nature’s treasures.

German :

Buchen Sie jetzt Ihre Workshops zur Entdeckung von Pflanzen und zur Herstellung von Balsam mit Isabelle auf der Ferme d’Argentin. Erforschen Sie wilde Pflanzen, lernen Sie ihre Vorteile kennen und stellen Sie aus den Schätzen der Natur Ihren eigenen Balsam her.

Italiano :

Prenotate subito i vostri laboratori di scoperta delle piante e di creazione di balsami con Isabelle alla Ferme d’Argentin. Esplorate le piante selvatiche, imparate a conoscerne i benefici e create il vostro balsamo con i tesori della natura.

Espanol :

Reserva ya tus talleres de descubrimiento de plantas y elaboración de bálsamos con Isabelle en Ferme d’Argentin. Explore las plantas silvestres, conozca sus beneficios y cree su propio bálsamo con los tesoros de la naturaleza.

L’événement Atelier Découverte des végétaux et fabrication d’un baume Lièpvre a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme du Val d’Argent