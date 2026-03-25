Atelier Découverte d’Excel Comcom Sancey Sancey

Atelier Découverte d’Excel

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Approfondir Excel en s’amusant avec des défis pratiques. Animation sur inscription. .

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier Découverte d’Excel

L’événement Atelier Découverte d’Excel Sancey a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE