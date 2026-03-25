Atelier Découverte d’Excel Comcom Sancey Sancey

Atelier Découverte d’Excel Comcom Sancey Sancey mercredi 22 avril 2026.

Atelier Découverte d’Excel

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Approfondir Excel en s’amusant avec des défis pratiques. Animation sur inscription.   .

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier Découverte d’Excel

L’événement Atelier Découverte d’Excel Sancey a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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