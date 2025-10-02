Atelier découverte d’improvisation théâtrale adultes Saint-Paul-en-Born
Atelier découverte d’improvisation théâtrale adultes Saint-Paul-en-Born jeudi 2 octobre 2025.
Atelier découverte d’improvisation théâtrale adultes
Salle la Forge SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born Landes
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Osez l’instant présent !
Riez, criez, jouez…Sans texte , sans pression juste pour le plaisir !
Débutants bienvenus
Atelier essai gratuit .
Salle la Forge SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 006769588 marieceline31@hotmail.com
