Atelier découverte d’outils pédagogiques et de jeux sur les thématiques de la santé environnementale et de l’alimentation. Route de Sarran Égletons

Atelier découverte d’outils pédagogiques et de jeux sur les thématiques de la santé environnementale et de l’alimentation.

Route de Sarran MLAP Égletons Corrèze

Atelier gratuit.

Contenu de l’atelier

Présentation et manipulation d’une sélection

de supports sur une thématique donnée.

Échanges de pratiques d’animation entre les

participants.

Présentation de ressources complémentaires

• Nombre de places limité à 12 participants.

• Inscription obligatoire par retour de mail.

Cet atelier est prioritairement destiné aux professionnels et bénévoles en contact avec le public, souhaitant découvrir de nouveaux outils d’animation. .

Route de Sarran MLAP Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine assomlap@gmail.com

