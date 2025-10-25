Atelier découverte du cacao enfants de 8 à 12 ans Hug Binic-Étables-sur-Mer
Atelier découverte du cacao enfants de 8 à 12 ans Hug Binic-Étables-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.
Atelier découverte du cacao enfants de 8 à 12 ans
Hug 7 Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-25 18:30:00
fin : 2025-10-25 19:50:00
Date(s) :
2025-10-25
La petit histoire du cacaco
Découverte • Origine
De l’arbre à la tablette
Process & Transformation • Pratique
Dégustation
Vocabulaire • Comparaison .
Hug 7 Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 37 01 80
