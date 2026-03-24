Atelier-découverte du chant lyrique Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers

Atelier-découverte du chant lyrique

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Cette année a été créée au Conservatoire de musique de Flers Agglo une classe de chant lyrique.

Aurore LARCHER, professeure, présentera ce style musical et de son histoire.

Les élèves de sa classe interpréteront des oeuvres pour partager leur passion de la musique dans ce répertoire.

Sur réservation .

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Atelier-découverte du chant lyrique

L’événement Atelier-découverte du chant lyrique Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo