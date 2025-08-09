ATELIER DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT Les Ateliers du Goût Foussais-Payré

ATELIER DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09 2025-08-12 2025-08-16

Cet atelier est le plus basique que nous proposons, il est possible d’y participer dès l’âge de 4 ans.

* Histoire et quiz sur le chocolat depuis ses débuts

* Réalisation de tablettes en chocolat ou sucettes en chocolats

* Activité olfactives sur les odeurs de fruits et autres aliments

* Ecriture du prénom en chocolat

Les activités prévues peuvent variées en fonction de la saison et du lieu de l’atelier

Tarif 18€ / Adulte 15€ / enfant

Sur réservation .

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 ateliers.du.gout@wanadoo.fr

English :

This is the most basic workshop we offer, and can be attended by children as young as 4.

German :

Dieser Workshop ist der grundlegendste, den wir anbieten, und es ist möglich, ab 4 Jahren daran teilzunehmen.

Italiano :

Questo è il laboratorio più elementare che offriamo ed è aperto ai bambini a partire dai 4 anni.

Espanol :

Este es el taller más básico que ofrecemos, y está abierto a niños a partir de 4 años.

