ATELIER DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT Les Ateliers du Goût Foussais-Payré
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée
Début : 2025-08-09 14:00:00
2025-08-09 2025-08-12 2025-08-16
Cet atelier est le plus basique que nous proposons, il est possible d’y participer dès l’âge de 4 ans.
* Histoire et quiz sur le chocolat depuis ses débuts
* Réalisation de tablettes en chocolat ou sucettes en chocolats
* Activité olfactives sur les odeurs de fruits et autres aliments
* Ecriture du prénom en chocolat
Les activités prévues peuvent variées en fonction de la saison et du lieu de l’atelier
Sur réservation .
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 ateliers.du.gout@wanadoo.fr
English :
This is the most basic workshop we offer, and can be attended by children as young as 4.
German :
Dieser Workshop ist der grundlegendste, den wir anbieten, und es ist möglich, ab 4 Jahren daran teilzunehmen.
Italiano :
Questo è il laboratorio più elementare che offriamo ed è aperto ai bambini a partire dai 4 anni.
Espanol :
Este es el taller más básico que ofrecemos, y está abierto a niños a partir de 4 años.
