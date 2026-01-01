Atelier découverte du chocolat Les Ateliers du Goût Foussais-Payré

Atelier découverte du chocolat

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31

Cet atelier est le plus basique que nous proposons, il est possible d’y participer dès l’âge de 4 ans.

* Histoire et quiz sur le chocolat depuis ses débuts

* Réalisation de tablettes en chocolat ou sucettes en chocolats

* Activité olfactives sur les odeurs de fruits et autres aliments

* Ecriture du prénom en chocolat

Les activités prévues peuvent variées en fonction de la saison et du lieu de l’atelier

Tarif 18€ Adulte 15€ enfant

Sur réservation .

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 lesateliersdugout2.0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the most basic workshop we offer, and can be attended by children as young as 4.

L’événement Atelier découverte du chocolat Foussais-Payré a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin