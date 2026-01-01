Atelier découverte du chocolat Les Ateliers du Goût Foussais-Payré
Atelier découverte du chocolat Les Ateliers du Goût Foussais-Payré samedi 17 janvier 2026.
Atelier découverte du chocolat
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-01-17 14:00:00
2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31
Cet atelier est le plus basique que nous proposons, il est possible d’y participer dès l’âge de 4 ans.
* Histoire et quiz sur le chocolat depuis ses débuts
* Réalisation de tablettes en chocolat ou sucettes en chocolats
* Activité olfactives sur les odeurs de fruits et autres aliments
* Ecriture du prénom en chocolat
Les activités prévues peuvent variées en fonction de la saison et du lieu de l’atelier
Tarif 18€ Adulte 15€ enfant
Sur réservation .
Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 lesateliersdugout2.0@gmail.com
English :
This is the most basic workshop we offer, and can be attended by children as young as 4.
