Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Neuville-sur-Vanne
Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Neuville-sur-Vanne samedi 6 juin 2026.
Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin NEUVILLE-SUR-VANNE Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h au point lecture.
A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.
ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS
Sur inscription mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr
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L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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