Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin NEUVILLE-SUR-VANNE Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h au point lecture.

A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS

Sur inscription mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr .

Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr

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English :

L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance