Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Prusy

Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Prusy mercredi 15 juillet 2026.

Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez

45 Grande Rue Prusy Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Mercredi 15 juillet PRUSY Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h au point lecture.

A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS

Sur inscription pointlecturedeprusy@yahoo.com   .

45 Grande Rue Prusy 10210 Aube Grand Est   pointlecturedeprusy@yahoo.com

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English :

L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Prusy a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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