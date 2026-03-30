Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez

45 Grande Rue Prusy Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet PRUSY Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h au point lecture.

A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS

Sur inscription pointlecturedeprusy@yahoo.com .

45 Grande Rue Prusy 10210 Aube Grand Est pointlecturedeprusy@yahoo.com

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English :

L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Prusy a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance