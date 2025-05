Atelier découverte du cyanotype Bleus joie – Maison Vaillant Préfailles, 7 juin 2025 14:00, Préfailles.

Envie de tester une activité manuelle originale remplie de bleu ? Le cyanotype va vous en mettre plein les yeux à Préfailles !

Adeline de Bleus Joie vous invite à découvrir le cyanotype, une technique centenaire d’impression monochrome. Toutes les étapes de réalisation sont expliquées avec passion par l’artiste préfaillaise.

Déroulé de l’atelier

Disposition des objets/végétaux

Exposition aux rayons UV

Rinçage

Séchage…

À vous la recette magique pour un cyanotype parfait !

On aime

À la suite de cette expérience unique, vous avez la chance de repartir avec vos propres créations en format A5 !

Pourquoi tester cet atelier ?

C’est une activité à la fois originale et ancienne

C’est encadré par une spécialiste passionnée

Bon à savoir

Prévoir d’amener avec vous quelques petits objets et végétaux

Possibilité de stationnement aux abords du lieu où se déroule l’atelier

Situé dans le centre-bourg de Préfailles tout proche des restaurants et de la plage

Inscription obligatoire par mail vague.eco.creative@gmail.com ou via le formulaire du site

L’atelier découverte du cyanotype avec Bleus Joie permet de découvrir un autre monde de la photographie et garantit un véritable spectacle entre chimie et magie !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 08 08 86 vague.eco.creative@gmail.com

Fancy trying out an original manual activity filled with blue? The cyanotype will blow your mind in Préfailles!

Haben Sie Lust, eine originelle manuelle Aktivität voller Blau auszuprobieren? Die Cyanotypie wird Ihnen in Préfailles die Augen öffnen!

Volete provare un’attività manuale originale piena di blu? La cianotipia vi lascerà a bocca aperta a Préfailles!

¿Le apetece probar una original actividad manual llena de azul? ¡La cianotipia le dejará boquiabierto en Préfailles!

