AGENDA · Coutances
[Atelier] Découverte du cyanotype Coutances
mercredi 12 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
[Atelier] Découverte du cyanotype
2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
[Atelier enfant] Un atelier d’environ 45min pour découvrir la technique du cyanotype entre magie et chimie ! Un moment créatif en lien avec les collections du musée. .
2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
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English : [Atelier] Découverte du cyanotype
L’événement [Atelier] Découverte du cyanotype Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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