Atelier Découverte du Handicap Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

L’expérience HANDIPLAY offre une approche éducative et interactive pour aider les participants à mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap et à favoriser une société plus inclusive et respectueuse.

Atelier sur le handicap et l’accessibilité: jeux, quizz… sur le handicap moteur, à la bibliothèque Diderot

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription à compter du 15 novembre 2025

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 9 ans.

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris