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AGENDA · Chantelle

Atelier découverte du Handpan Baba Yaga Chantelle

dimanche 27 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Baba Yaga
Adresse
5 rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif
10 10 10

Chantelle

Atelier découverte du Handpan

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-09-27 2026-10-18

Découvrez l’univers sonore et percussif du handpan avec Romain, joueur depuis 2010 ! Un programme découverte ouvert à tous les curieux, dès 10 ans.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12  cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Discover the rich, percussive sounds of the handpan with Romain, who has been playing since 2010! An introductory program open to anyone curious to learn, ages 10 and up.

L’événement Atelier découverte du Handpan Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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