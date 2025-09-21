Atelier découverte du Kumihimo, l’art du tressage japonais LOURDES Lourdes

Atelier découverte du Kumihimo, l'art du tressage japonais

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 20 au 21 septembre 2025 cette année.

Rendez-vous pour un atelier de découverte de savoir-faire « découverte du Kumihimo, l’art du tressage japonais ».

Les cordes sont un élément essentiel de la culture japonaise, leur usage ainsi que la manière de les faire a évolué au cours du temps. Claire Cassan partagera sa connaissance et vous permettra de vous essayer au tissage japonais.

Gratuit.

LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! This year, they will take place from September 20 to 21, 2025.

Join us for a skills discovery workshop: « Discovering Kumihimo, the art of Japanese braiding ».

Ropes are an essential part of Japanese culture, and the way they are used and made has evolved over time. Claire Cassan will share her knowledge and let you try your hand at Japanese weaving.

Free admission.

Contact details below.

German :

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie finden dieses Jahr vom 20. bis 21. September 2025 statt.

Treffpunkt für einen Workshop zur Entdeckung von Know-how: « Entdeckung von Kumihimo, der japanischen Flechtkunst ».

Seile sind ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Kultur, ihre Verwendung sowie die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Claire Cassan wird ihr Wissen teilen und Ihnen die Möglichkeit geben, sich im japanischen Weben zu versuchen.

Kostenlos.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Ogni anno, Lourdes celebra le Giornate Europee del Patrimonio! Quest’anno si svolgeranno dal 20 al 21 settembre 2025.

Unitevi a noi per un laboratorio di scoperta delle abilità: « Alla scoperta del Kumihimo, l’arte dell’intreccio giapponese ».

Le corde sono una parte essenziale della cultura giapponese e il modo in cui vengono utilizzate e realizzate si è evoluto nel tempo. Claire Cassan condividerà le sue conoscenze e vi darà la possibilità di cimentarvi nell’intreccio giapponese.

Ingresso libero.

I dettagli sono riportati di seguito.

Espanol :

Lourdes celebra cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año, tendrán lugar del 20 al 21 de septiembre de 2025.

Acompáñenos en un taller de descubrimiento de habilidades: « Descubrir el Kumihimo, el arte del trenzado japonés ».

Las cuerdas son una parte esencial de la cultura japonesa, y la forma de utilizarlas y elaborarlas ha evolucionado con el tiempo. Claire Cassan compartirá con usted sus conocimientos y le dará la oportunidad de probar el arte del trenzado japonés.

Entrada gratuita.

Más información a continuación.

