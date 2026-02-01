Atelier découverte du martelage en forêt de Tronçais Antenne de l’office de tourisme Cérilly

Atelier découverte du martelage en forêt de Tronçais

Antenne de l’office de tourisme 1 rue Nicolas Baudin Cérilly Allier

Début : 2026-02-10 09:00:00

fin : 2026-02-10 12:00:00

2026-02-10

Montluçon Tourisme en partenariat avec l’ONF-Unité de Tronçais, vous invite à participer à une initiation au martelage lors de cette opération destinée à une éclaircie-coupe d’amélioration. Petits et grands suivront les forestiers sur la matinée.

Antenne de l’office de tourisme 1 rue Nicolas Baudin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 55 89 troncais@montlucon-tourisme.fr

English :

Montluçon Tourisme, in partnership with the ONF-Unité de Tronçais, invites you to take part in an introduction to hammering during this operation aimed at thinning and cutting for improvement. Young and old alike will follow the foresters throughout the morning.

