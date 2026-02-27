Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac

Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau

Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac samedi 11 avril 2026.

Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau

Chemin des Trois Bois Château Haut Chaigneau Néac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Atelier découverte du métier de vigneron

La première rencontre avec les Covignerons se tiendra le samedi 11 avril pour partir à la découverte du Château Haut‑Chaigneau !

Au programme visite et dégustation !   .

Chemin des Trois Bois Château Haut Chaigneau Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 31 31  oenotourisme@vignobleschatonnet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau

L’événement Atelier découverte du métier de vigneron au Château Haut Chaigneau Néac a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Saint-Emilion