Atelier découverte du modelage et du décor de l’Argile Molsheim

Atelier découverte du modelage et du décor de l’Argile

3a rue Liebermann Molsheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-20 19:30:00

fin : 2026-01-22

2026-01-20 2026-01-22 2026-02-03 2026-02-05

La première séance est consacrée au modelage de l’argile, où vous réaliserez votre propre création. Une semaine plus tard, la seconde séance vous permettra de décorer votre pièce avant sa cuisson dans le four de potier.

Découvrez l’univers de la céramique à travers deux séances immersives au sein d’un atelier de potier.

Animés par Audrey, passionnée par le travail de l’argile, ces ateliers offrent un véritable moment de détente et de créativité, accessibles aussi bien aux débutants qu’aux personnes déjà initiées.

Ateliers ouverts aux adultes et aux enfants accompagnés à partir de 12 ans.

Groupe limité à 6 participants .

3a rue Liebermann Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 87 76 54 poteries.audrey@free.fr

English :

The first session is devoted to modeling clay, where you will make your own creation. A week later, the second session will allow you to decorate your piece before firing it in the potter?s kiln.

