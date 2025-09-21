Atelier découverte du monde des abeilles Château de chilly Douvaine

gratuit, sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

activité de visites des abeilles pour 15 personnes max.

Possible d’avoir des familles avec enfants / adultes

L’activité dure environ 1h30: 1h de decouverte des abeilles en théorie puis 30 minutes de découverte des ruches

Château de chilly 42 route du Crepy, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 94 00 37 http://www.douvaine.fr https://www.facebook.com/villededouvaine/ mairie@ville-douvaine.fr

Château de Chilly

Ouverture pour la première fois au public du château de Chilly, dans le cadre des journées européenes du patrimoine.

Venez découvrir, entre autres, les collections privées de postes de radio et de projecteurs argentiques de Mrs Piccot et Pélissié.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h Entrée Libre, parking sur place

Gratuit

Sans réservation

Chateau de Chilly,42 route de Crepy, 74140 Douvaine

Journées européennes du patrimoine 2025