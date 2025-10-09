Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais La Roche-Chalais

Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais La Roche-Chalais jeudi 9 octobre 2025.

Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

Les jeudi 09, 16, 23 et 30 octobre, atelier découverte du numérique organisé par l’OSTAL et l’ASEPT à la médiathèque de La Roche-Chalais

Contact ostal24410@gmail.com /TEL : 05 53 91 32 91

Les jeudi 09, 16, 23 et 30 octobre, atelier « découverte du numérique » organisé par l’OSTAL et l’ASEPT à la médiathèque de La Roche-Chalais

Contact ostal24410@gmail.com /TEL : 05 53 91 32 91 .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 32 91

English : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais

On Thursday October 09, 16, 23 and 30, digital discovery workshop organized by OSTAL and ASEPT at the La Roche-Chalais media library

Contact: ostal24410@gmail.com /TEL 05 53 91 32 91

German : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais

Am Donnerstag, den 09., 16., 23. und 30. Oktober, Workshop zur Entdeckung der digitalen Welt, organisiert von OSTAL und ASEPT in der Mediathek von La Roche-Chalais

Kontakt: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91

Italiano :

Giovedì 09, 16, 23 e 30 ottobre, laboratorio di scoperta digitale organizzato da OSTAL e ASEPT presso la biblioteca multimediale di La Roche-Chalais

Contatto: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91

Espanol : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais

Los jueves 09, 16, 23 y 30 de octubre, taller de descubrimiento digital organizado por OSTAL y ASEPT en la biblioteca multimedia de La Roche-Chalais

Contacto: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91

L’événement Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-09-12 par Val de Dronne