Les jeudi 09, 16, 23 et 30 octobre, atelier découverte du numérique organisé par l’OSTAL et l’ASEPT à la médiathèque de La Roche-Chalais
Contact ostal24410@gmail.com /TEL : 05 53 91 32 91
Les jeudi 09, 16, 23 et 30 octobre, atelier « découverte du numérique » organisé par l’OSTAL et l’ASEPT à la médiathèque de La Roche-Chalais
Contact ostal24410@gmail.com /TEL : 05 53 91 32 91 .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 32 91
English : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais
On Thursday October 09, 16, 23 and 30, digital discovery workshop organized by OSTAL and ASEPT at the La Roche-Chalais media library
Contact: ostal24410@gmail.com /TEL 05 53 91 32 91
German : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais
Am Donnerstag, den 09., 16., 23. und 30. Oktober, Workshop zur Entdeckung der digitalen Welt, organisiert von OSTAL und ASEPT in der Mediathek von La Roche-Chalais
Kontakt: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91
Italiano :
Giovedì 09, 16, 23 e 30 ottobre, laboratorio di scoperta digitale organizzato da OSTAL e ASEPT presso la biblioteca multimediale di La Roche-Chalais
Contatto: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91
Espanol : Atelier « découverte du numérique » à la Roche-Chalais
Los jueves 09, 16, 23 y 30 de octubre, taller de descubrimiento digital organizado por OSTAL y ASEPT en la biblioteca multimedia de La Roche-Chalais
Contacto: ostal24410@gmail.com /TEL: 05 53 91 32 91
