Atelier découverte du numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier découverte du numérique

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pars à la découverte de l’ordinateur et son utilisation. Viens participer à des ateliers numériques “à vivre ensemble” avec Tom et Claudia.

Pars à la découverte de l’ordinateur et son utilisation. Viens participer à des ateliers numériques “à vivre ensemble” avec Tom et Claudia. .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08

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English : Atelier découverte du numérique

Discover the computer and how to use it. Come and take part in digital workshops ?to live together? with Tom and Claudia.

L’événement Atelier découverte du numérique Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas