Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau Altenach
Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau Altenach vendredi 29 mai 2026.
Altenach
Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Merci de prévoir des chaussures de marche, une tenue adapatée à la météo et d’apporter un sécateur ainsi qu’un panier ou seau.
Inscription obligatoire avant le jeudi 28 mai. 30 places.
Martine et Chantal, éco-jardinières passionnées, vous proposent une soirée dédiée au patrimoine floral du Sundgau ! En balade-cueillette autour de la Maison de la Nature, vous apprendrez à reconnaître les fleurs sauvages puis confectionnerez une composition printanière. Enfin, vous plongerez au cœur des traditions florales sundgauviennes à travers des ateliers ludiques. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Please bring walking shoes, weather-appropriate clothing, pruning shears and a basket or bucket.
Registration required by Thursday, May 28. 30 places available.
L’événement Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau Altenach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau