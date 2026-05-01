Altenach

Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Merci de prévoir des chaussures de marche, une tenue adapatée à la météo et d’apporter un sécateur ainsi qu’un panier ou seau.

Inscription obligatoire avant le jeudi 28 mai. 30 places.

Martine et Chantal, éco-jardinières passionnées, vous proposent une soirée dédiée au patrimoine floral du Sundgau ! En balade-cueillette autour de la Maison de la Nature, vous apprendrez à reconnaître les fleurs sauvages puis confectionnerez une composition printanière. Enfin, vous plongerez au cœur des traditions florales sundgauviennes à travers des ateliers ludiques. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Please bring walking shoes, weather-appropriate clothing, pruning shears and a basket or bucket.

Registration required by Thursday, May 28. 30 places available.

L’événement Atelier découverte du Patrimoine Floral du Sundgau Altenach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau