[Atelier] Découverte du plancton Hautot-sur-Mer
[Atelier] Découverte du plancton Hautot-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Hautot-sur-Mer
[Atelier] Découverte du plancton
Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Plage de Pourville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-19
Plongez dans l’univers incroyable des micro-organismes marins, ces petites créatures qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème !
Découvrez leur beauté cachée et leur incroyable impact sur la vie sous-marine et sur notre planète. Une expérience unique qui éveillera la curiosité et émerveillera petits et grands.
Ne manquez pas cette aventure fascinante au cœur du monde invisible des océans ! .
Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Plage de Pourville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier] Découverte du plancton
L’événement [Atelier] Découverte du plancton Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime)
- [Concert] Les Marées Musicales Hautot-sur-Mer 17 juin 2026
- [Balade sophro-nature] Côté Bois Hautot-sur-Mer 28 juin 2026
- [Foire à tout] Puces pourvillaises Front de mer Hautot-sur-Mer 5 juillet 2026
- [Biodiversité littorale] Plage de Pourville-sur-Mer RDV parking de l’Huitrière Hautot-sur-Mer 7 juillet 2026
- [Balade nature] Exploration du Bois de Bernouville Hautot-sur-Mer 7 juillet 2026