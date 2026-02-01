Hautot-sur-Mer

[Atelier] Découverte du plancton

Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Plage de Pourville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-19

Plongez dans l’univers incroyable des micro-organismes marins, ces petites créatures qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème !

Découvrez leur beauté cachée et leur incroyable impact sur la vie sous-marine et sur notre planète. Une expérience unique qui éveillera la curiosité et émerveillera petits et grands.

Ne manquez pas cette aventure fascinante au cœur du monde invisible des océans ! .

Rendez-vous au parking de l’Huîtrière Plage de Pourville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Atelier] Découverte du plancton

L’événement [Atelier] Découverte du plancton Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité