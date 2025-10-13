Atelier découverte du Qi Gong Local Alré Bio Auray

Atelier découverte du Qi Gong

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan

Envie de faire une pause, de dénouer des tensions, apaiser l’activité mentale ? L’association Avel Don vous invite à un atelier découverte du Qi Gong, une pratique ancestrale qui harmonise le corps, le souffle et l’esprit. Pendant une heure, Franck vous guidera à travers des mouvements lents et doux, accessibles à tous, pour vous initier à l’art de faire circuler votre énergie vitale (le « Qi »). Aucune expérience n’est requise, juste l’envie de vous accorder un moment à la fois paisible et profond. Cet atelier est une introduction idéale pour celles et ceux qui souhaiteront approfondir lors de leur stage des 25 et 26 octobre prochain sur le thème de « L’Unité Corporelle et l’Émergence de l’Énergie ».

Inscription en ligne. .

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

