Atelier : découverte du sol au jardin, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Atelier : découverte du sol au jardin Jeudi 19 février, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Dans le cadre du programme d’animations « Les mains dans la terre ».

Apprenez à identifier sa composition à l’aide d’outils d’observations et ses habitants. Nous aborderons ensemble les techniques pour enrichir naturellement sa terre pour des cultures florissantes.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@alesagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Explorez le sol de votre jardin et découvrez son rôle crucial pour les plantes.