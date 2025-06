atelier découverte du stopmotion édulab Pasteur Rennes 9 juillet 2025

atelier découverte du stopmotion édulab Pasteur Rennes Mercredi 9 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre et gratuite

Venez passer une après-midi dans la cour de l’Hôtel Pasteur et découvrir la technique vidéo de la stopmotion.

Le stop motion est une technique d’animation image par image où des objets physiques sont déplacés légèrement entre chaque prise. En assemblant les photos, on crée l’illusion du mouvement.

Utilisée dans la cours, vous pourrez découvrir cette technique avec des figurines, dessins ou objets et jeux.

Début : 2025-07-09T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T18:00:00.000+02:00

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine