Atelier découverte du tournage et de la terre avec Huit cents grammes #17 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence

Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Durée 30mn
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Lorette Havond, Huit cent grammes , potière, vous propose un atelier de découverte du tournage et de la terre !
Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 havond.lorette@gmail.com
English :
Lorette Havond, Huit cent grammes (Eight Hundred Grammes), potter, offers you a workshop to discover throwing and clay!
