Atelier découverte du tournage et de la terre avec Huit cents grammes #17 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence

Atelier découverte du tournage et de la terre avec Huit cents grammes #17 Journées Européennes des Métiers d’Art

Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Durée 30mn

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Lorette Havond, Huit cent grammes , potière, vous propose un atelier de découverte du tournage et de la terre !

.

Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 havond.lorette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lorette Havond, Huit cent grammes (Eight Hundred Grammes), potter, offers you a workshop to discover throwing and clay!

L’événement Atelier découverte du tournage et de la terre avec Huit cents grammes #17 Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme