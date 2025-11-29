Atelier découverte du ukulélé Médiathèque les 7 lieux Bayeux

Atelier découverte du ukulélé

2025-11-29

Les rythmes et musiques appris pendant ces ateliers pourront être intégrés au spectacle L’hiver sera chaud ! Dans le cadre du festival départemental imaginons DEMAIN . Par le collectif Ensemble tout contre

Par le collectif Ensemble tout contre .

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 20 20 les7lieux@bayeux-intercom.fr

English : Atelier découverte du ukulélé

The rhythms and music learned during these workshops can be incorporated into the show L’hiver sera chaud! As part of the departmental festival imaginons DEMAIN . By the Ensemble tout contre collective

German : Atelier découverte du ukulélé

Die in diesen Workshops erlernten Rhythmen und Musikstücke können in die Aufführung L’hiver sera chaud integriert werden! Im Rahmen des Festivals des Departements imaginons DEMAIN . Vom Kollektiv Ensemble tout contre

Italiano :

I ritmi e le musiche apprese durante questi laboratori potrebbero essere integrati nello spettacolo L’hiver sera chaud! Nell’ambito del festival dipartimentale imaginons DEMAIN . A cura del collettivo Ensemble tout contre

Espanol :

Los ritmos y la música aprendidos durante estos talleres podrían incorporarse al espectáculo ¡L’hiver sera chaud! En el marco del festival departamental imaginons DEMAIN . A cargo del colectivo Ensemble tout contre

