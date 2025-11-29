Atelier découverte du ukulélé Médiathèque les 7 lieux Bayeux
Atelier découverte du ukulélé Médiathèque les 7 lieux Bayeux samedi 29 novembre 2025.
Atelier découverte du ukulélé
Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Les rythmes et musiques appris pendant ces ateliers pourront être intégrés au spectacle L’hiver sera chaud ! Dans le cadre du festival départemental imaginons DEMAIN . Par le collectif Ensemble tout contre
Les rythmes et musiques appris pendant ces ateliers pourront être intégrés au spectacle L’hiver sera chaud !
Par le collectif Ensemble tout contre .
Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 20 20 les7lieux@bayeux-intercom.fr
English : Atelier découverte du ukulélé
The rhythms and music learned during these workshops can be incorporated into the show L’hiver sera chaud! As part of the departmental festival imaginons DEMAIN . By the Ensemble tout contre collective
German : Atelier découverte du ukulélé
Die in diesen Workshops erlernten Rhythmen und Musikstücke können in die Aufführung L’hiver sera chaud integriert werden! Im Rahmen des Festivals des Departements imaginons DEMAIN . Vom Kollektiv Ensemble tout contre
Italiano :
I ritmi e le musiche apprese durante questi laboratori potrebbero essere integrati nello spettacolo L’hiver sera chaud! Nell’ambito del festival dipartimentale imaginons DEMAIN . A cura del collettivo Ensemble tout contre
Espanol :
Los ritmos y la música aprendidos durante estos talleres podrían incorporarse al espectáculo ¡L’hiver sera chaud! En el marco del festival departamental imaginons DEMAIN . A cargo del colectivo Ensemble tout contre
L’événement Atelier découverte du ukulélé Bayeux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bayeux Intercom