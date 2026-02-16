Atelier découverte du whisky écossais TARBES Tarbes
Atelier découverte du whisky écossais
TARBES 40 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 21:00:00
2026-03-12
Bienvenue à cet atelier ludique et gourmand initiation à la dégustation de 5 whiskies écossais accompagnés de planches de charcuteries & fromages à partager !
Réservation obligatoire et paiement en ligne voir site internet (bloc Coordonnées)
Places limitées
TARBES 40 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 72 36 38 72 contact@lunerouge-event.com
English :
Welcome to this fun and gourmet workshop: an introduction to tasting 5 Scotch whiskies accompanied by charcuterie & cheese boards to share!
Reservations required and online payment: see website (Contact details block)
Limited seating
