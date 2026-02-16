Atelier découverte du whisky écossais TARBES Tarbes

Atelier découverte du whisky écossais

TARBES 40 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

2026-03-12

Bienvenue à cet atelier ludique et gourmand initiation à la dégustation de 5 whiskies écossais accompagnés de planches de charcuteries & fromages à partager !

Réservation obligatoire et paiement en ligne voir site internet (bloc Coordonnées)

Places limitées

TARBES 40 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 72 36 38 72 contact@lunerouge-event.com

English :

Welcome to this fun and gourmet workshop: an introduction to tasting 5 Scotch whiskies accompanied by charcuterie & cheese boards to share!

Reservations required and online payment: see website (Contact details block)

Limited seating

