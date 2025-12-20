Atelier Découverte en famille Bignan
Atelier Découverte en famille Bignan samedi 24 janvier 2026.
Atelier Découverte en famille
Lieu-dit Saint-Just Bignan Morbihan
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Venez partager un moment dehors avec vos enfants bricolages nature, explorations libres, goûter sur le feu, conte, pause nature… Inscription obligatoire, places limitées. A 14h, durée 2h30. Participation libre pour le goûter. Organisation Les ailes de la Forêt. .
Lieu-dit Saint-Just Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 31 91 70 86
