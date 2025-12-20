Atelier Découverte en famille

Lieu-dit Saint-Just Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez partager un moment dehors avec vos enfants bricolages nature, explorations libres, goûter sur le feu, conte, pause nature… Inscription obligatoire, places limitées. A 14h, durée 2h30. Participation libre pour le goûter. Organisation Les ailes de la Forêt. .

Lieu-dit Saint-Just Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 31 91 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Découverte en famille Bignan a été mis à jour le 2025-12-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE