Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09 16:30:00

2025-07-09

Apprenez à sublimer une simple feuille de papier grâce à l’art délicat de l’encre de Chine et de la plume de verre. Cet atelier, proposé le mercredi 9 juillet de 14h30 à 16h30, vous invite à explorer les gestes précis, les contrastes subtils et la finesse du tracé, dans une approche poétique et sensorielle accessible à tous. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la magie du noir sur blanc à travers une pratique artistique raffinée et méditative. .

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

