Atelier-découverte et création danse-vidéo – Salle des fêtes Bourdeaux, 31 mai 2025 10:00, Bourdeaux.

Drôme

Atelier-découverte et création danse-vidéo Salle des fêtes 175 route de crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Participez à la création d’une performance danse avec projection vidéo pendant l’événement la grande restitution le 7 juin. Avec Mylène Mey, danseuse et chorégraphe, Gérald Oizeau, réalisateur et metteur en scène.

Salle des fêtes 175 route de crest

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 58 18 61 cie.larrachee.belle@gmail.com

English :

Take part in the creation of a dance performance with video projection during the « la grande restitution » event on June 7. With Mylène Mey, dancer and choreographer, Gérald Oizeau, director and stage director.

German :

Beteiligen Sie sich an der Kreation einer Tanzperformance mit Videoprojektion während der Veranstaltung « La grande restitution » am 7. Juni. Mit Mylène Mey, Tänzerin und Choreographin, und Gérald Oizeau, Regisseur und Autor.

Italiano :

Partecipate alla creazione di una performance di danza con proiezione di video durante l’evento « la grande restituzione » del 7 giugno. Con Mylène Mey, danzatrice e coreografa, e Gérald Oizeau, regista.

Espanol :

Participe en la creación de un espectáculo de danza con proyección de vídeo durante el evento « la grande restitution » del 7 de junio. Con Mylène Mey, bailarina y coreógrafa, y Gérald Oizeau, director.

L'événement Atelier-découverte et création danse-vidéo Bourdeaux a été mis à jour le 2025-05-08