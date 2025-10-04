Atelier découverte et dégustation de thés bio Saveurs d’octobre Noisettes et bergamote Le Pouliguen

Atelier découverte et dégustation de thés bio Saveurs d’octobre

Noisettes et bergamote 5 rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Noisettes & Bergamote vous propose un atelier découverte et dégustation de thés bio.

L’atelier

Initiez-vous aux secrets du thé lors d’un atelier au salon de thé du Pouliguen. Dégustation, conseils d’infusion et découverte des grandes familles de thé. Focus sur le Matcha, thé vert japonais d’exception, présenté selon la tradition. Un atelier créé pour Saveurs d’octobre.

Durée :

2h

Informations et réservations

Places limitées.

Réservation par mail.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Noisettes et bergamote 5 rue du centre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 81 88 19 98 noisettes.et.bergamote@gmail.com

