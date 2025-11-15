Atelier découverte: Fabriquez votre baume (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier découverte: Fabriquez votre baume (Centre culturel)

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Jennyfer vous guide pas à pas dans la conception de votre baume personnalisé. Elle vous propose un large choix d’ingrédients issus des plantes médicinales pour que vous puissiez réaliser un baume en fonction de vos besoins nourrissant pour le corps, les mains, apaisant pour peaux sensibles, soulageant les douleurs, respiratoire…

INTERVENANTE Jennyfer Banassat M’zelle Nenuph

TARIF 30 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

