Atelier découverte: Fleurs séchées (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Fleurs séchées (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 4 avril 2026.
Atelier découverte: Fleurs séchées (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Envie de poésie florale ? Et si vous veniez composer une couronne de fleurs séchées avec une fleuriste inspirée.
INTERVENANTE Margot Eynard
TARIF 30 € .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier découverte: Fleurs séchées (Centre culturel)
L’événement Atelier découverte: Fleurs séchées (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-14 par Brive Tourisme