Atelier découverte « Fresque » 20 et 21 septembre Prieuré Saint-Etienne – Guer Morbihan

Nombre de places limitées

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

A la manière des artistes du Moyen Âge, utilisez pinceaux et pigments sur enduit et repartez avec votre création !

Dans la campagne de Guer, surplombant la vallée de l'Oyon, le Prieuré Saint-Étienne abrite un joyau. Étonnante de simplicité, sa chapelle est pourtant considérée comme la plus ancienne chapelle du Morbihan et a été construite sur l'emplacement d'un camp romain. Ses peintures du XVème siècle et ses statuts en bois polychrome sont remarquables.

Journées européennes du patrimoine 2025

