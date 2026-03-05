Atelier découverte GAMELAN GAM(Groupe Animation-éducation Musicale) Pau

Atelier découverte GAMELAN

GAM(Groupe Animation-éducation Musicale) 26 Avenue des Lilas, bât R Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Ne manquez pas l’opportunité unique d’explorer le Gamelan de Java, un instrument traditionnel indonésien rare en France.

Venez donc découvrir, jouer et partager ce beau Gamelan par une approche guidé en douceur par le musicien du GAM.

Aucun pré-requis n’est nécessaire si ce n’est la bonne humeur et la curiosité.

Que vous soyez novice ou passionné, aucune expérience préalable n'est requise, seulement votre bonne humeur et votre curiosité.

English : Atelier découverte GAMELAN

