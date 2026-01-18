Atelier découverte généalogie La Ruche éco solidaire Mimbaste
Atelier découverte généalogie La Ruche éco solidaire Mimbaste vendredi 30 janvier 2026.
Atelier découverte généalogie
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Envie de remonter le fil du temps et d’explorer l’histoire de vos ancêtres ?
Rejoignez nous vendredi de 14h à 15h pour un atelier convivial d’initiation à la généalogie !
Au programme premières méthodes de recherche, astuces pour débuter un arbre familial et échanges autour de vos découvertes. Atelier ouvert à tous, débutants bienvenus.
Inscription auprès de Pierrette tél 06.27.73.81.81 .
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 81 81
English :
Want to go back in time and explore the history of your ancestors?
Join us on Friday from 2pm to 3pm for a friendly introductory genealogy workshop!
On the program: first research methods, tips for starting a family tree and sharing your discoveries.
