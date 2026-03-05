Atelier découverte généalogie Mimbaste
Atelier découverte généalogie Mimbaste vendredi 20 mars 2026.
Atelier découverte généalogie
1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Envie de remonter le fil du temps et d’explorer l’histoire de vos ancêtres ?
Rejoignez-nous pour un atelier convivial d’initiation à la généalogie !
Au programme premières méthodes de recherche, astuces pour débuter un arbre familial et échanges autour de vos découvertes. Atelier ouvert à tous.
Au programme premières méthodes de recherche, astuces pour débuter un arbre familial et échanges autour de vos découvertes. Atelier ouvert à tous, débutants bienvenus. .
1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 81 81
English : Atelier découverte généalogie
Want to go back in time and explore the history of your ancestors?
Join us for a friendly introductory genealogy workshop!
On the program: first research methods, tips for starting a family tree and sharing your discoveries. Open to all.
L’événement Atelier découverte généalogie Mimbaste a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans