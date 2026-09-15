Atelier découverte | Habiter son arbre de vie Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier découverte | Habiter son arbre de vie

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nous essaierons d’assouplir les deux courbures naturelles, lombaire et cervicale, de notre colonne vertébrale, afin que l’énergie y circule mieux et nous rende plus vivants, entre terre et ciel :

.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 76 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We will try to relax the two natural curves of our spine—the lumbar and cervical curves—so that energy can flow more freely through it and make us feel more alive, between earth and sky:

L’événement Atelier découverte | Habiter son arbre de vie Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan