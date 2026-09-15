Atelier découverte | Habiter son arbre de vie Maison des associations Royan
samedi 3 octobre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier découverte | Habiter son arbre de vie
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nous essaierons d’assouplir les deux courbures naturelles, lombaire et cervicale, de notre colonne vertébrale, afin que l’énergie y circule mieux et nous rende plus vivants, entre terre et ciel :
.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 76 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We will try to relax the two natural curves of our spine—the lumbar and cervical curves—so that energy can flow more freely through it and make us feel more alive, between earth and sky:
L’événement Atelier découverte | Habiter son arbre de vie Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Atelier Shiatsu enfants/parents Association Equilibre Royan 15 septembre 2026
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026