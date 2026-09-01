Atelier : Découverte Impression 3D Sarlatech Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Atelier : Découverte Impression 3D

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Atelier animé par Cyril afin de découvrir les principes généraux de l’impression 3D. Cet atelier est plutôt destiné aux débutants.

Au programme :

Qu’est-ce que l’impression 3D ?

Pour quel usage ?

Les différentes technologies

Les étapes de l’impression

Le principe de l’impression FDM (filaments) .

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 99 18 sarlatech@ccspn.fr

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English : Atelier : Découverte Impression 3D

L’événement Atelier : Découverte Impression 3D Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir