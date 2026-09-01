UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sarlat-la-Canéda

Atelier : Découverte Impression 3D Sarlatech Sarlat-la-Canéda

mercredi 16 septembre 2026 · Sarlatech · Sarlat-la-Canéda

Atelier : Découverte Impression 3D Sarlatech Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Sarlatech
Adresse
89 Avenue de Selves
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Atelier : Découverte Impression 3D

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Atelier animé par Cyril afin de découvrir les principes généraux de l’impression 3D. Cet atelier est plutôt destiné aux débutants.

Au programme :
Qu’est-ce que l’impression 3D ?
Pour quel usage ?
Les différentes technologies
Les étapes de l’impression
Le principe de l’impression FDM (filaments)   .

Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 99 18  sarlatech@ccspn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier : Découverte Impression 3D

L’événement Atelier : Découverte Impression 3D Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)