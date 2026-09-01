Atelier : Découverte Impression 3D Sarlatech Sarlat-la-Canéda
mercredi 16 septembre 2026 · Sarlatech · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Atelier : Découverte Impression 3D
Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Atelier animé par Cyril afin de découvrir les principes généraux de l’impression 3D. Cet atelier est plutôt destiné aux débutants.
Au programme :
Qu’est-ce que l’impression 3D ?
Pour quel usage ?
Les différentes technologies
Les étapes de l’impression
Le principe de l’impression FDM (filaments) .
Sarlatech 89 Avenue de Selves Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 99 18 sarlatech@ccspn.fr
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English : Atelier : Découverte Impression 3D
L’événement Atelier : Découverte Impression 3D Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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