Atelier découverte Initiation à l’art des tisanes Ty’Cia Crêperie Vouziers

Ty’Cia Crêperie 28 rue Bournizet Vouziers Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Atelier suivi d’une dégustation et d’un goûter

Ty’Cia Crêperie 28 rue Bournizet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 75 81 60 53

English :

Workshop followed by a tasting and snack

German :

Workshop mit anschließender Verkostung und Imbiss

Italiano :

Laboratorio seguito da una degustazione e uno spuntino

Espanol :

Taller seguido de una degustación y un aperitivo

