Atelier Découverte & Initiation Magique MON ONCLE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:30 – 18:00

Gratuit : non 50€/enfant, inscription au bar Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10

Atelier découverte et initiation magique avec le magicien professionnel Raphaël Klein. Au programme : spectacle pour les enfants, atelier “devenir un magicien”, goûter et spectacle des enfants.Site du magicien

MON ONCLE Nantes 44100



