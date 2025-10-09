Atelier découverte Intelligence Artificielle Argenton-sur-Creuse
Atelier découverte Intelligence Artificielle Argenton-sur-Creuse jeudi 9 octobre 2025.
Atelier découverte Intelligence Artificielle
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Gratuit
Début : 2025-10-09 17:30:00
fin : 2025-10-09 19:30:00
2025-10-09
La médiathèque d’Argenton et BAZE’Web vous proposent un atelier découverte Intelligence Artificielle .
Curieux de voir comment l’Intelligence Artificielle réinvente notre quotidien ? d’explorer ses fondements et ses impacts, de découvrir comment elle influence nos habitudes tout en apprenant à la maîtriser ?
Atelier à partir de 16 ans. .
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
English :
The Argenton media library and BAZE’Web offer an Artificial Intelligence discovery workshop.
German :
Die Mediathek von Argenton und BAZE’Web bieten Ihnen einen Entdeckungsworkshop Künstliche Intelligenz an.
Italiano :
La mediateca Argenton e BAZE’Web propongono un laboratorio di scoperta dell’ intelligenza artificiale .
Espanol :
La mediateca Argenton y BAZE’Web proponen un taller de descubrimiento de la Inteligencia Artificial .
