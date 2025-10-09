Atelier découverte Intelligence Artificielle Argenton-sur-Creuse

Atelier découverte Intelligence Artificielle Argenton-sur-Creuse jeudi 9 octobre 2025.

Atelier découverte Intelligence Artificielle

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 17:30:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

Date(s) :

2025-10-09

La médiathèque d’Argenton et BAZE’Web vous proposent un atelier découverte Intelligence Artificielle .

Curieux de voir comment l’Intelligence Artificielle réinvente notre quotidien ? d’explorer ses fondements et ses impacts, de découvrir comment elle influence nos habitudes tout en apprenant à la maîtriser ?

Atelier à partir de 16 ans. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

The Argenton media library and BAZE’Web offer an Artificial Intelligence discovery workshop.

German :

Die Mediathek von Argenton und BAZE’Web bieten Ihnen einen Entdeckungsworkshop Künstliche Intelligenz an.

Italiano :

La mediateca Argenton e BAZE’Web propongono un laboratorio di scoperta dell’ intelligenza artificiale .

Espanol :

La mediateca Argenton y BAZE’Web proponen un taller de descubrimiento de la Inteligencia Artificial .

L’événement Atelier découverte Intelligence Artificielle Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Vallée de la Creuse