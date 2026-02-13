Atelier découverte : Intelligence Artificielle pour les petites entreprises à la CMA Normandie à Alençon (61), CMA Normandie, Alençon

Atelier découverte : Intelligence Artificielle pour les petites entreprises à la CMA Normandie à Alençon (61) Mardi 7 avril, 14h00 CMA Normandie Orne

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie vous propose de découvrir et tester sur le site d’Alençon le potentiel et les usages pratiques de l’Intelligence Artificielle :

– Communication

– Créativité

– Organisation

Venez si possible avec votre ordinateur portable pour pouvoir tester les outils d’IA présentés pour votre activité.

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

CMA Normandie 52, Bd du Premier Chasseurs, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/2954/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]

Découverte des usages de l’IA dans l’artisanat numérique IA

CMA Normandie