Atelier découverte La Faune et la flore des bords de rivière à Souillac Souillac

Atelier découverte La Faune et la flore des bords de rivière à Souillac
Parc Delmas Souillac Lot
Gratuit
2025-10-21 10:00:00
2025-10-21
2025-10-21
Découverte du ruisseau de la Borèze, au coeur du bourg de Souillac, dont les berges ont été restaurées récemment par le Syndicat Moyenne Dordogne Cère Aval (SMDMCA), en partenariat avec la Municipalité
Au programme de l’animation rappel de l’historique des travaux, découverte des arbres et arbustes locaux plantés pour agrémenter et renforcer les berges, et des petites bêtes aquatiques vivant à proximité.
Evénement organisée par le SMDMCA, dans le cadre du Programme d’Animations Ruban Bleu Agir pour nos Rivières , soutenu par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Prévoir des bottes et vêtements adaptés
Réservation facultative
RDV au Parc Delmas, au niveau du Parking Chanteranne .
Parc Delmas Souillac 46200 Lot Occitanie contact@smdmca.fr
English :
Discover the Borèze stream, in the heart of Souillac, whose banks have recently been restored by the Syndicat Moyenne Dordogne Cère Aval (SMDMCA), in partnership with the municipality
The program includes a brief history of the work, a look at the local trees and shrubs planted to enhance and reinforce the banks, and a look at the small aquatic creatures living nearby.
Event organized by SMDMCA, as part of the Ruban Bleu Agir pour nos Rivières program, supported by the Adour-Garonne Water Agency.
Bring boots and suitable clothing
Optional booking
German :
Entdecken Sie den Bach Borèze im Herzen der Stadt Souillac, dessen Ufer kürzlich vom Syndikat Moyenne Dordogne Cère Aval (SMDMCA) in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung restauriert wurden
Auf dem Programm der Animation: Erinnerung an die Geschichte der Arbeiten, Entdeckung der lokalen Bäume und Sträucher, die zur Verzierung und Stärkung der Ufer gepflanzt wurden, und der kleinen Wassertiere, die in der Nähe leben.
Die Veranstaltung wird vom SMDMCA im Rahmen des Animationsprogramms Ruban Bleu Agir pour nos Rivières organisiert, das von der Agence de l’Eau Adour-Garonne unterstützt wird.
Stiefel und geeignete Kleidung vorsehen
Freiwillige Reservierung
Italiano :
Scoprite il torrente Borèze, nel cuore di Souillac, le cui sponde sono state recentemente restaurate dal Syndicat Moyenne Dordogne Cère Aval (SMDMCA), in collaborazione con il Comune
In programma: uno sguardo alla storia dei lavori, la scoperta degli alberi e degli arbusti locali piantati per migliorare e rafforzare le sponde e le piccole creature acquatiche che vivono nelle vicinanze.
Evento organizzato dalla SMDMCA, nell’ambito del programma Ruban Bleu Agir pour nos Rivières (Nastro Blu Agire per i nostri fiumi), sostenuto dall’Agenzia dell’Acqua Adour-Garonne.
Portare stivali e abbigliamento adatto
Prenotazione facoltativa
Espanol :
Descubra el arroyo Borèze, en el corazón de Souillac, cuyas orillas han sido recientemente restauradas por el Sindicato Moyenne Dordogne Cère Aval (SMDMCA), en colaboración con el municipio
En el programa: un repaso a la historia de las obras, un descubrimiento de los árboles y arbustos locales plantados para mejorar y reforzar las orillas, y de los pequeños animales acuáticos que viven en las proximidades.
Acto organizado por el SMDMCA, en el marco del programa Ruban Bleu Agir pour nos Rivières (Cinta azul Actuar por nuestros ríos), apoyado por la Agencia del Agua Adur-Garona.
Traer botas y ropa adecuada
Reserva opcional
