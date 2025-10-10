Atelier Découverte : La Fresque LGBT+ Faire- Liens CAF Paris

Atelier Découverte : La Fresque LGBT+ Faire- Liens CAF Paris vendredi 10 octobre 2025.

SAPIENS+SAPIENS propose d’animer la Fresque LGBT+ de 1h30 : un outil ludique et collaboratif pour comprendre les notions, enjeux et réalités des discriminations LGBTQIA+ en entreprise autour de 40 cartes et d’activités. L’atelier permet de déconstruire les stéréotypes, identifier des leviers d’action inclusive et favoriser l’engagement des équipes. Ouverte à toutes et tous (2 pers. max/entreprise), sur inscription. Nombre de places limitées.

Outil ludique et collaboratif pour comprendre les notions, les enjeux et réalités des discriminations LGBTQIA+ en entreprise autour de 40 cartes notions.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Accès à partir de 18h. Démarrage de l’atelier à 18h30.

Public adultes. Jusqu’à 657 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T18:00:00+02:00_2025-10-10T20:00:00+02:00

Faire- Liens CAF 44 rue du Docteur Finlay 75015 Paris

http://www.sapienssapiens.fr laurent@sapienssapiens.fr