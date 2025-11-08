atelier découverte la langue des signes pour les bébés Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) Athis-Val de Rouvre

Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) 4 La Gervaisière Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

2025-11-08

Atelier découverte pour toute personne curieuse de communiquer avec les bébés et les jeunes enfants grâce à la Langue des Signes Française (LSF). .

Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) 4 La Gervaisière Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 69 63 44 48 contact@alvr61.org

