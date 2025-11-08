atelier découverte la langue des signes pour les bébés Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) Athis-Val de Rouvre
atelier découverte la langue des signes pour les bébés Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) Athis-Val de Rouvre samedi 8 novembre 2025.
atelier découverte la langue des signes pour les bébés
Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) 4 La Gervaisière Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 11:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Atelier découverte pour toute personne curieuse de communiquer avec les bébés et les jeunes enfants grâce à la Langue des Signes Française (LSF). .
Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) 4 La Gervaisière Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 69 63 44 48 contact@alvr61.org
English : atelier découverte la langue des signes pour les bébés
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement atelier découverte la langue des signes pour les bébés Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-10-22 par Flers agglo