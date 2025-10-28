Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré

Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-28 14:30:00

2025-10-28

Durée: 2h avec matériel pédagogique fourni. Prévoir bottes ou chaussures usagées.

Ouvert à tous, sur réservation .

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04

English :

Duration: 2h with teaching materials provided

German :

Dauer: 2 Stunden mit Unterrichtsmaterial

Italiano :

Durata: 2 ore con materiale didattico fornito

Espanol :

Duración: 2 horas con material didáctico

L’événement Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne