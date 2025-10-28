Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré
Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré mardi 28 octobre 2025.
Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave
Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Durée: 2h avec matériel pédagogique fourni
Durée: 2h avec matériel pédagogique fourni. Prévoir bottes ou chaussures usagées.
Ouvert à tous, sur réservation .
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04
English :
Duration: 2h with teaching materials provided
German :
Dauer: 2 Stunden mit Unterrichtsmaterial
Italiano :
Durata: 2 ore con materiale didattico fornito
Espanol :
Duración: 2 horas con material didáctico
L’événement Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Vallée de la Dordogne